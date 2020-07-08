Робот-лаборант ускорит проведение исследований в тысячу раз

Робот способен перемещаться по лаборатории и проводить научные эксперименты, как человек. Конечно, лаборант пока не полностью автономный. Учёные должны программировать его в зависимости от локации и оборудования, с которым он будет работать. Робот не может сам придумать научный эксперимент. Зато он способен работать семь дней в неделю 22 часа в сутки (два часа уходят под зарядку).

Создатели робота говорят, что он может проводить эксперименты в тысячу раз быстрее, чем настоящий лаборант. Ускорение в основном происходит за счёт того, что роботу не нужно делать перерывы на отдых.

Однако главное преимущество робота-лаборанта не в том, как он быстро выполняет задачи, а в том, что даёт учёным проводить более масштабные эксперименты. Во время испытаний робот провёл 688 экспериментов за восемь дней, на которые человек просто не смог бы потратить своё ценное время.