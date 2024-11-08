Робот научился чистить раковины, наблюдая за людьми

Команда TU Wien под руководством профессоров Андреаса Куги и Кристиана Хартл-Несича предложила подход, при котором робот наблюдает за человеком, использующим губку с датчиками силы и трекерами. Эти данные обучают робота правильным движениям, силе и позиционированию, что позволяет ему адаптироваться к разным поверхностям.

Эти исследования выходят за пределы чистки — аналогичные методы могут быть применены для шлифовки, полировки и даже покраски. После нескольких демонстраций робот может обобщать знания для других задач, а также может делиться своими наработками с другими роботами.