Робот научился чистить раковины, наблюдая за людьми

Опубликовано 08 ноября 2024, 19:171 мин.
Робот научился чистить раковины, наблюдая за людьмиУмные помощники
Исследователи из TU Wien разработали роботизированную систему, которая учится чистить сложные поверхности, такие как раковины, наблюдая за действиями человека. Традиционные методы программирования роботов малоэффективны для таких задач, как чистка, где необходимо учитывать различные формы и прикладывать разную силу.
Команда TU Wien под руководством профессоров Андреаса Куги и Кристиана Хартл-Несича предложила подход, при котором робот наблюдает за человеком, использующим губку с датчиками силы и трекерами. Эти данные обучают робота правильным движениям, силе и позиционированию, что позволяет ему адаптироваться к разным поверхностям.
Эти исследования выходят за пределы чистки — аналогичные методы могут быть применены для шлифовки, полировки и даже покраски. После нескольких демонстраций робот может обобщать знания для других задач, а также может делиться своими наработками с другими роботами.
Источник:Vienna University of Technology
Автор:Максим Многословный
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