Робот определит, есть ли у вас болезнь Альцгеймера, по речи

Авторы опирались на недавние исследования, которые предполагают, что нарушения речи могут быть признаком нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, наиболее часто используемые тесты для раннего выявления болезни Альцгеймера рассматривают акустические особенности, такие как паузы, артикуляция и качество голоса.

Авторы дообучили GPT-3 на наборе речевых записей, собранных вместе с Национальными институтами здравоохранения. Компьютерный алгоритм смог выделить особенности речь людей с болезнью Альцгеймера.