Робот-полицейский проверил у водителей документы

По словам создателя, робот предназначен для защиты полицейских. Дело в том, что в США остановка автомобиля при нарушении правил дорожного движения часто приводит к конфликту с водителем. Бывает, что дело заканчивается физическим насилием.

Робот может заменить полицейского и провести стандартные действия при остановке автомобиля. Экран и камера робота установлены на телескопической штанге, которая выдвигается вперёд при проверке водителей. Устройство останавливается прямо перед окном автомобиля. У робота также есть планка с шипами, которая оказывается под днищем остановленного автомобиля, и встроенный принтер для печати квитанций.