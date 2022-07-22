Робот понаблюдал за людьми и научился выполнять домашние дела

Поначалу у него ничего не получалось: иногда он полностью пропускал ручку, хватался за нее в неправильном месте или тянул неправильно. Но после нескольких часов практики робот добился успеха и открыл дверь.

"Подражание - отличный способ обучения", - сказал Бахл, аспирант Института робототехники (RI) при Школе компьютерных наук Университета Карнеги-Меллона.

Бахл работал с Дипаком Патхаком и Абхинавом Гуптой, преподавателями RI, над разработкой нового метода обучения для роботов под названием WHIRL. Это эффективный алгоритм для одномоментной визуальной имитации. Он может обучаться непосредственно на видеозаписях взаимодействия с человеком и обобщать эту информацию для выполнения новых задач, что делает роботов хорошо подходящими для обучения домашней работе.

Люди постоянно выполняют различные задачи в своих домах. С помощью WHIRL робот может наблюдать за выполнением этих задач и собирать видеоданные, необходимые ему для того, чтобы в конечном итоге определить, как выполнить работу самостоятельно.

Робот научился выполнять более 20 задач - от открывания и закрывания дверей шкафов и ящиков до накрывания кастрюли крышкой, подталкивания стула и даже вынимания мусорного пакета из корзины. Каждый раз робот наблюдал, как человек выполняет задание, а затем тренировался и учился выполнять его самостоятельно.