Робот позволил врачам использовать повторно тысячи медицинских масок

Робота приобрели для UVA Health — здравоохранительной организации центральной Вирджинии. Он помогает увеличить срок использования средств индивидуальной защиты, дефицит которых сейчас наблюдается во многих странах мира, в том числе в США.

Робот называется Tru-D. Он использует ультрафиолетовые лампы, чтобы дезинфицировать поверхности без использования токсичных химикатов. Робот способен обеззараживать до 6000 масок N-95 в день. Весь цикл, состоящий из подготовки изделий к дезинфекции, самой процедуры и дальнейшей упаковки, занимает менее часа.

Дело в том, что высокая энергия ультрафиолетового излучения разрушает нуклеиновые кислоты внутри клеток и препятствует их размножению.