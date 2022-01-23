Робот-пылесос сбежал из отеля

Робот-пылесос просто не смог остановиться перед дверью, которая вела на выход из отеля. На свободе он пробыл день.Персонал сообщил, что робот просто продолжал двигаться и «может быть где угодно». Пользователи соцсетей иронично отметили, что пылесос наслаждается путешествием и может ничего не бояться, ведь «у него нет естественных хищников» в дикой природе.

Робота нашли под изгородью. К счастью, его никто не забрал. Персонал отеля предупреждал, что робот-пылесос совместим только с док-станцией и зарядной станцией в гостинице, поэтому для всех остальных он «бесполезен».