Робот с ИИ научился делать татуировки

Сейчас робот умеет создавать только чёрно-белые татуировки на ровных участках тела — руках и ногах. В будущем планируется расширить возможности и для других зон, например груди и плеч.

Как это работает? Оператор загружает в систему рисунок тату и выбирает размер. Затем робот начинает наносить чернила, делая очень маленькие точки — они меньше толщины человеческого волоса. Встроенная камера и лазер проверяют, как чернила ложатся на кожу, и подбирают лучшие настройки.

Такой способ быстрее, точнее и менее болезненный, чем ручная работа мастера, так как проколы кожи менее глубокие. Лишние чернила сразу удаляются с помощью специального отсоса.

Рисунки для робота создают настоящие художники, которые получают комиссию каждый раз, когда их дизайн выбирают клиенты. Все татуировки хранятся в облаке и доступны любому роботу Blackdot в любом городе.

Прототип уже используется в тату-салоне в Нью-Йорке. Компания планирует сдавать роботов в аренду студиям и ищет инвесторов.