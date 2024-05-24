Робот с ИИ разработал самую ударопоглощающую структуру в мире

Сама конструкция не похожа ни на что, что мог бы придумать человек, — это закрученная, похожая на цветок форма. Эта инновация способна произвести революцию во многих областях. От набивки для военных шлемов до упаковок еды и автомобильных бамперов — возможности применения огромны, отмечают ученые.

Проект поддержан Национальным научным фондом и армией США, которые видят в защите солдат потенциальную пользу.