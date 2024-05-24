Робот с ИИ разработал самую ударопоглощающую структуру в мире

Опубликовано 24 мая 2024, 05:15
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Робот с ИИ разработал самую ударопоглощающую структуру в миреЗа три года
Автономный робот с искусственным интеллектом MAMA BEAR из Бостонского колледжа за три года и 25 000 попыток создал самую ударопрочную структуру. MAMA BEAR печатает крошечные конструкции в формате 3D, дробит их, анализирует данные и неустанно совершенствует дизайн. Этот процесс привел к рекордному показателю поглощения энергии — 75%, превзойдя предыдущий рекорд в 71%.
Сама конструкция не похожа ни на что, что мог бы придумать человек, — это закрученная, похожая на цветок форма. Эта инновация способна произвести революцию во многих областях. От набивки для военных шлемов до упаковок еды и автомобильных бамперов — возможности применения огромны, отмечают ученые.
Проект поддержан Национальным научным фондом и армией США, которые видят в защите солдат потенциальную пользу.
С триллионами потенциальных конструкций и различных материалов, которые предстоит исследовать, поиски MAMA BEAR в поисках идеального амортизатора только начинаются.