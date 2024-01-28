Робот с ИИ совершил прорыв в химическом синтезе

В RoboChem используется «проточная химия» — новый подход, который заменяет традиционные мензурки, колбы и другие химические инструменты системой маленьких гибких трубок. Робот тщательно смешивает исходные вещества и направляет их по системе трубок в реактор. Затем мощные светодиоды запускают процесс молекулярного превращения, активируя фотокатализатор, входящий в состав реакционной смеси. Полученные молекулы идентифицируются с помощью автоматического ЯМР-спектрометра и передаются в систему искусственного интеллекта для дальнейшего анализа.

Исследователи обнаружили, что RoboChem примерно в 80% случаев позволяет получить более высокие выходы, чем традиционные методы. Он также может определять реакции, требующие минимального освещения, что не смогли бы предсказать химики-люди. Кроме того, RoboChem генерирует полный и всеобъемлющий набор данных, включающий как положительные, так и отрицательные результаты, что позволяет получить ценные сведения для будущей химии, основанной на искусственном интеллекте.