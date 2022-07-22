Робот-шахматист сломал палец ребенку на турнире

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Робот-шахматист сломал палец ребенку на турниреРодители планируют обратиться в прокуратуру
На международном шахматном турнире Moscow Chess Open в Москве робот-шахматист сломал палец 7-летнему Кристоферу. О чем сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат Москвы Сергея Лазарева.
Робот нами был арендован, он выставляется много где, уже давно, со специалистами. Видимо, недосмотрели операторы. Ребенок сделал ход, и после этого надо дать время на ответ робота, но мальчик поспешил, робот схватил его. Мы к роботу отношения не имеем
Сергей Лазарев
Президент Федерации шахмат Москвы
Лазарев дополнил, что Кристофер продолжил играть уже на следующий день. Он доиграл турнир в гипсе, а волонтеры помогали записывать ходы.
Сейчас звонил Москомспорт, родители хотят обратиться в прокуратуру, будем общаться, разбираться и постараемся помочь (семье), чем сможем. А операторам робота, видимо, придется подумать над усилением защиты, чтобы подобная ситуация не повторялась
Сергей Лазарев
Президент Федерации шахмат Москвы