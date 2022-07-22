Робот-шахматист сломал палец ребенку на турнире

Робот нами был арендован, он выставляется много где, уже давно, со специалистами. Видимо, недосмотрели операторы. Ребенок сделал ход, и после этого надо дать время на ответ робота, но мальчик поспешил, робот схватил его. Мы к роботу отношения не имеем