Робот скат побил рекорд скорости

Конструкция робота была упрощена. В отличие от предыдущей модели, в которой использовались два пневматических привода и бистабильная структура крыла, в новом роботе используется только один верхний привод. Моностабильная структура крыла теперь возвращается в стандартное изогнутое положение, когда энергия не подается. Это изменение снижает потребление энергии в 1,6 раза по сравнению с оригиналом.

Конструкция робота также позволяет ему регулировать свою плавучесть, изменяя скорость плавания, что делает его более универсальным для использования под водой. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы добавить роботу движение вбок.