Робот скат побил рекорд скорости

Опубликовано 12 декабря 2024, 10:301 мин.
Робот скат побил рекорд скоростиБлагодаря улучшенному дизайну
Новая версия робота-ската установил новый рекорд скорости для мягкотелых роботов, плавая со средней скоростью 6,8 длины тела в секунду — почти вдвое больше, чем раньше. Новый робот, разработанный в Университете штата Северная Каролина, быстрее и более энергоэффективен, чем его предшественник.
© Haitao Qing, NC State University
Конструкция робота была упрощена. В отличие от предыдущей модели, в которой использовались два пневматических привода и бистабильная структура крыла, в новом роботе используется только один верхний привод. Моностабильная структура крыла теперь возвращается в стандартное изогнутое положение, когда энергия не подается. Это изменение снижает потребление энергии в 1,6 раза по сравнению с оригиналом.
Конструкция робота также позволяет ему регулировать свою плавучесть, изменяя скорость плавания, что делает его более универсальным для использования под водой. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы добавить роботу движение вбок.