Наука и технологии
Опубликовано 12 декабря 2024, 10:30
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Робот скат побил рекорд скорости

Благодаря улучшенному дизайну
Новая версия робота-ската установил новый рекорд скорости для мягкотелых роботов, плавая со средней скоростью 6,8 длины тела в секунду — почти вдвое больше, чем раньше. Новый робот, разработанный в Университете штата Северная Каролина, быстрее и более энергоэффективен, чем его предшественник.
Робот скат побил рекорд скорости

© Haitao Qing, NC State University

Конструкция робота была упрощена. В отличие от предыдущей модели, в которой использовались два пневматических привода и бистабильная структура крыла, в новом роботе используется только один верхний привод. Моностабильная структура крыла теперь возвращается в стандартное изогнутое положение, когда энергия не подается. Это изменение снижает потребление энергии в 1,6 раза по сравнению с оригиналом.

Конструкция робота также позволяет ему регулировать свою плавучесть, изменяя скорость плавания, что делает его более универсальным для использования под водой. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы добавить роботу движение вбок.

Источник:Science
Автор:Максим Многословный
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