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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 18:20
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Робот-собака с огнеметом на спине поступила в продажу

За 10 тыс долларов
Thermonator, первая в мире собака-робот с огнеметом, уже доступна для покупки по цене 9 420 долларов.
Робот-собака с огнеметом на спине поступила в продажу
© Ferra

Творение Throwflame из Огайо поражает. Представьте четвероногого робота, похожего на популярного Unitree Go2, но с огнеметом (заправляемым бензином или напалмом), пристегнутым к его спине. Управляемый дистанционно через Wi-Fi или Bluetooth с вашего смартфона, Thermonator может похвастаться часовым временем автономной работы и дальностью пламени в 9 метров.

Робот-собака с огнеметом на спине поступила в продажу
© Throwflame

Функции безопасности включают в себя датчик LIDAR для определения местоположения и обхода препятствий, лазерное наведение на цель для точности и даже навигацию от первого лица с помощью встроенной камеры. Throwflame предполагает множество применений Thermonator, включая управление сельским хозяйством и даже «развлечения и SFX».

Но, будем откровенны, главной достопримечательностью здесь является возможность с безопасного расстояния поджигать предметы с помощью собаки-робота.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#оружие
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#огонь
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#робот