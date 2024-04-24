Робот-собака с огнеметом на спине поступила в продажу

Функции безопасности включают в себя датчик LIDAR для определения местоположения и обхода препятствий, лазерное наведение на цель для точности и даже навигацию от первого лица с помощью встроенной камеры. Throwflame предполагает множество применений Thermonator, включая управление сельским хозяйством и даже «развлечения и SFX».

Но, будем откровенны, главной достопримечательностью здесь является возможность с безопасного расстояния поджигать предметы с помощью собаки-робота.