Робот спасся от вора, отправив сообщение хозяину

Как рассказал мужчина из Германии, вечером он неожиданно получил на смартфон уведомление от робота о том, что его перевернули с ног на голову. Когда мужчина вышел из дома во двор, чтобы проверить устройство, он заметил вора с роботом под мышкой. Пойманный на месте грабитель выронил робота и скрылся.

Пока полиции не удалось найти подозреваемого. Это не первый раз, когда уведомления на смартфоне помогают спастись от кражи. Недавно австралийская радиоведущая получила на телефон сообщение о сработавшей сигнализации на электрокаре Tesla. Оказалось, что его угнали, но находчивая женщина смогла дистанционно поиздеваться над грабителями и вынудить их бросить автомобиль.