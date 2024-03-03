Робот Unitree побил мировой рекорд скорости

Речь идет не только о скорости. H1, первая разработка компании Unitree в области гуманоидов, продемонстрировала свою универсальность, показав свои возможности в танцах, подъеме и спуске по лестнице и даже прыжкам.

Эта последняя версия, получившая название Evolution V3.0, создана на основе оригинального H1, представленного в декабре 2023 года. Ниже краткое описание ее технических характеристик:

Высота: 1 805 мм Вес: 47 кг

Грузоподъемность: 30 кг

Степени свободы на каждую ногу: 5 (бедро, колено, лодыжка)

Степени свободы на руку: 4 (плечо, локоть)

Вычислительная мощность: два Intel Core i7−1265U

Датчики: Камера глубины Intel RealSense D435i, модуль Livox MID360 LiDAR

В настоящее время H1 еще не доступен для покупки (время ожидания 3−10 лет), но его цена будет примерно 90 000 долларов.