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Наука и технологии
Опубликовано 03 марта 2024, 14:15
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Робот Unitree побил мировой рекорд скорости

Еще он танцует и поднимается по лестницам
Робот H1 компании Unitree только что поднял планку, установив новый мировой рекорд скорости для гуманоидных роботов — 3,3 метра в секунду или 11,9 км/ч в недавно опубликованном видео. Но на этом подвиги не заканчиваются.

Речь идет не только о скорости. H1, первая разработка компании Unitree в области гуманоидов, продемонстрировала свою универсальность, показав свои возможности в танцах, подъеме и спуске по лестнице и даже прыжкам.

Эта последняя версия, получившая название Evolution V3.0, создана на основе оригинального H1, представленного в декабре 2023 года. Ниже краткое описание ее технических характеристик:

  • Высота: 1 805 мм Вес: 47 кг

  • Грузоподъемность: 30 кг

  • Степени свободы на каждую ногу: 5 (бедро, колено, лодыжка)

  • Степени свободы на руку: 4 (плечо, локоть)

  • Вычислительная мощность: два Intel Core i7−1265U

  • Датчики: Камера глубины Intel RealSense D435i, модуль Livox MID360 LiDAR

В настоящее время H1 еще не доступен для покупки (время ожидания 3−10 лет), но его цена будет примерно 90 000 долларов.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#робот
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#рекорд