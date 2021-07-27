Робот впервые пробежал 5 километров

Робот Cassie был впервые представлен в 2017 году. У него есть две ноги, и он использует машинное обучение для управления бегом на открытой местности. Cassie удалось пробежать 5 километров на одном заряде аккумулятора.

Колени робота сгибаются, как у страуса. Бег требует способности сохранять равновесие при смене положения, и Cassie научился тонко регулировать движения, чтобы оставаться в вертикальном положении во время движения.

Стоит отметить, что во время бега робот всё же упал два раза. В первый раз потому, что у него перегрелся компьютер, а во второй, потому что Cassie попросили выполнить поворот на слишком высокой скорости.