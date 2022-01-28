Робот впервые провёл операцию на кишечнике без участия человека

Дело в том, что операции на мягких тканях — сложная задача для роботов. Точность их манипуляций казалась недостаточной.

Новый робот доказал, что может самостоятельно выполнять одну из самых сложных и деликатных задач в хирургии. Ему пришлось повторно соединять два конца кишечника. Пока STAR провёл операцию на четырёх животных. Утверждается, что качество его работы было не хуже, чем у людей, и даже лучше.

У робота есть система визуализации, встроенные хирургические инструменты, система мониторинга за жизнедеятельностью пациента для корректировки действий в реальном времени.