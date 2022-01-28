Робот впервые провёл операцию на кишечнике без участия человека

Наука и технологии
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Робот впервые провёл операцию на кишечнике без участия человекаИ не хуже, чем врач!
Учёные из Университета Джона Хопкинса разработали робота под названием STAR. Он уже сам впервые провёл лапароскопическую операцию на кишечнике свиньи. Люди в этом не участвовали.
Дело в том, что операции на мягких тканях — сложная задача для роботов. Точность их манипуляций казалась недостаточной.
Новый робот доказал, что может самостоятельно выполнять одну из самых сложных и деликатных задач в хирургии. Ему пришлось повторно соединять два конца кишечника. Пока STAR провёл операцию на четырёх животных. Утверждается, что качество его работы было не хуже, чем у людей, и даже лучше.
У робота есть система визуализации, встроенные хирургические инструменты, система мониторинга за жизнедеятельностью пациента для корректировки действий в реальном времени.
Источник: TJ