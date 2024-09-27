Робота-адвоката DoNotPay оштрафовали на $193 тыс. за то, что он не адвокат

Опубликовано 27 сентября 2024, 10:301 мин.
Робота-адвоката DoNotPay оштрафовали на $193 тыс. за то, что он не адвокатЗа ложные заявления о юридическом представительстве
Компания DoNotPay, рекламируемая засчет своего "первого в мире робота-адвоката", была оштрафована Федеральной торговой комиссией (FTC) США на 193 000 долларов за “вводящие в заблуждение заявления” о предоставлении юридических услуг с использованием искусственного интеллекта.
В жалобе FTC подчеркивается, что DoNotPay не смогла обосновать свои утверждения о том, что ее чат-бот с искусственным интеллектом может заменить “юридического представителя человека”. Кроме того, компания не наняла ни одного лицензированного адвоката для подтверждения своих предложений.
В рамках предложенного урегулирования DoNotPay также обязана проинформировать клиентов, подписавшихся на ее услуги в период с 2021 по 2023 год, об ограничениях и потенциальных недостатках ее услуг.
Компания также была раскритикована ассоциацией адвокатов нескольких штатов.