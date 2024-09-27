Робота-адвоката DoNotPay оштрафовали на $193 тыс. за то, что он не адвокат

В жалобе FTC подчеркивается, что DoNotPay не смогла обосновать свои утверждения о том, что ее чат-бот с искусственным интеллектом может заменить “юридического представителя человека”. Кроме того, компания не наняла ни одного лицензированного адвоката для подтверждения своих предложений.

В рамках предложенного урегулирования DoNotPay также обязана проинформировать клиентов, подписавшихся на ее услуги в период с 2021 по 2023 год, об ограничениях и потенциальных недостатках ее услуг.

Компания также была раскритикована ассоциацией адвокатов нескольких штатов.