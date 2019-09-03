Робота « Фёдора» выселили с МКС и отправляют на Землю

Российский робот «Фёдор» сейчас находится на орбите. Однако его уже перенесли на корабль «Союз МС-14», где он будет дожидаться возвращения на Землю. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин во время переговоров с Центром управления полетами.

Овчинин отметил: «Вчера закончили с укладкой робота "Феёдора" в корабль <…> Все прошло без замечаний. Работу выполнили в полном объеме». В ЦУП попросили космонавтов еще раз передать видео с речевыми экспериментами и работами «Фёдора» по протирке.

На Международной космической станции робот будет находиться до 6 сентября, а уже 7 сентября его планируется вернуть на Землю. «Фёдор» отправился в космос 22 августа. На МКС с ним провели ряд экспериментов, включая самые разные манипуляции — от протирки рук полотенцем до орудования дрелью.