Робота Figure 03 научили убирать дома, подавать еду и мыть посуду

И работать на производстве

Figure Robotics показала способности усовершенствованного гуманоидного робота Figure 03. Он может помогать с домашними делами: убирать, стирать, мыть посуду, подавать еду и даже доставлять вещи. Модель имеет руки с тактильными сенсорами, которые позволяют роботу чувствовать объекты, удерживать их безопасно и даже работать с хрупкими или неровными предметами.