Робота Figure 03 научили убирать дома, подавать еду и мыть посуду

Опубликовано 11 октября 2025, 20:151 мин.
Робота Figure 03 научили убирать дома, подавать еду и мыть посудуИ работать на производстве
Figure Robotics показала способности усовершенствованного гуманоидного робота Figure 03. Он может помогать с домашними делами: убирать, стирать, мыть посуду, подавать еду и даже доставлять вещи. Модель имеет руки с тактильными сенсорами, которые позволяют роботу чувствовать объекты, удерживать их безопасно и даже работать с хрупкими или неровными предметами.
Каждая ладонь оснащена камерами. Это позволяет роботу корректировать движения в реальном времени, особенно в ограниченных пространствах. В основе Figure 03 лежит ИИ Helix, объединяющий зрение, язык и действия.
Робот создан «адаптивным»: для дома его можно обтянуть текстильным покрытием, чтобы он смотрелся «более человечно», на производстве уже будет использоваться другая вариация. Figure 03 стал легче и компактнее, умеет заряжаться беспроводным способом.
Пока точная дата массового выпуска Figure 03 не объявлена.