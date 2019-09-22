Робота «Фёдора» хотят вернуть на МКС

По словам руководителя компании «Андроидная Техника», сейчас создаются новые роботы. Но не исключено, что «Фёдора» могут переделать и использовать дальше. Через неделю или две должна пройти встреча, на которой решат судьбу робота.

Стоит отметить, что ранее глава Роскосмоса сообщал, что в следующий раз на МКС Россия отправит уже новое поколение робота. Он может лишиться своего антропоморфного облика.

Один из представитель «Андроидной техники» же рассказывал, что во время следующего полёта запланировано отработать управление роботом на станции с Земли, а также его действия в открытом космосе.