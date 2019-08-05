Робота Фёдора сделают инвалидом ради безопасности МКС

Разработчики Роскосмоса ограничили в движениях антропоморфного робота Фёдора на время его пребывания на Международной космической станции. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко в интервью РИА Новости.

Чтобы робот случайно не сломал ценное космическое оборудование, ему ограничили резкость движений.

Блошенко пояснил: «Введено ограничение управляющего воздействия со стороны оператора по рывку, ускорению, угловой скорости и положению каждой степени подвижности, а также всевозможные электронные программные "наблюдатели", сверяющие показания с математической моделью робота».

Перед полётом «Фёдора» переименовали в Skybot F-850. Сейчас его готовят к отправке на МКС на Байконуре. Отправка запланирована на 22 августа, а возвращение на Землю — 7 сентября 2019 года.