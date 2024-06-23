Робота HumanPlus научили «зеркалить» человеческие движения

Оснащенный открытым кодом, доступным на GitHub, HumanPlus демонстрирует целый ряд навыков — от складывания белья до игры в пинг-понг, показывая способность к обучению и автономному выполнению различных задач, пишут ученые.

Несмотря на свои достижения, робот демонстрирует медленные и несколько неуклюжие движения в «практических приложениях», что объясняется его ранней стадией развития, схожей с той, на которой находится человеческий ребенок, учащийся ходить.

Робот стоит около 90 000 долларов, с учетом модификаций стоимость может возрасти до 107 945 долларов. Несмотря на то, что робот получил высокую оценку за свой потенциал, особенно в трудоемких отраслях, ученые с юмором подметили, что ему не хватает опыта в кунг-фу.