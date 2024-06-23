Робота HumanPlus научили «зеркалить» человеческие движения

Опубликовано 23 июня 2024, 15:24
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Робота HumanPlus научили «зеркалить» человеческие движенияНо над кунг-фу нужно поработать
Исследователи Стэнфордского университета представили HumanPlus — робота-гуманоида, способного автономно обучаться и выполнять человеческие задачи с помощью техники «тени». Разработанный Зипенг Фу, Цинцин Чжао и Ци Ву, HumanPlus использует сложную систему, которая позволяет ему имитировать человеческие движения в режиме реального времени, используя только RGB-камеру.
© Stanford Humanplus
Оснащенный открытым кодом, доступным на GitHub, HumanPlus демонстрирует целый ряд навыков — от складывания белья до игры в пинг-понг, показывая способность к обучению и автономному выполнению различных задач, пишут ученые.
Несмотря на свои достижения, робот демонстрирует медленные и несколько неуклюжие движения в «практических приложениях», что объясняется его ранней стадией развития, схожей с той, на которой находится человеческий ребенок, учащийся ходить.
Робот стоит около 90 000 долларов, с учетом модификаций стоимость может возрасти до 107 945 долларов. Несмотря на то, что робот получил высокую оценку за свой потенциал, особенно в трудоемких отраслях, ученые с юмором подметили, что ему не хватает опыта в кунг-фу.