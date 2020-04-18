Робота-многоножку научили менять походку по примеру настоящих насекомых

С их помощью робот «самостоятельно» определяет, как именно ему нужно двигаться в зависимости от условий. В частности, работу технологии показали на роботе-многоножке NeuroPod. У него есть шесть «ног» с восемнадцатью серводвигателями. Каждый из них оснащён декодером, которые переводит механическое движение в электрические импульсы. Эти импульсы далее интерпретирует специальный контроллер. А всей системой управляет процессор с тридцатью искусственными нейронами.

Учёные смогли добиться имитации трёх видов движений: ходьбы и двух стилей бега. Робот анализирует тип поверхности и другие внешние факторы, чтобы выбрать, как себя вести. Кроме того, робот имеет быструю «реакцию». Однако устройству ещё предстоит научиться ходить более плавно.