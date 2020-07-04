Робота научили балансировать на узком мостике

Робот способен балансировать даже на двух ногах. В компьютерной симуляции показано, как похожий на пса 90-килограммовый автомат, опираясь на систему управления, проходит через балку шириной всего шесть сантиметров. Как это проделывает настоящий робот, исследователи, к сожалению, не показали. Зато подробно описали свою технологию в научной статье. Пока она опубликована на сайте препринтов arXiv.

Стоит отметить, что недавно компания Boston Dynamics запустила открытые продажи другого четвероногого робота Spot. Он может подниматься по лестницам и двигаться по пересечённой местности.