Наука и технологии
Сегодня 17:15
Робота научили балансировать на узком мостике
У него получается даже лучше, чем у цирковых артистов
Робота с четырьмя ногами научили балансировать на узком мостике — в шесть сантиметров шириной. Автомат может сохранить равновесие, даже если его толкают: такое цирковым артистам не под силу.
Робот способен балансировать даже на двух ногах. В компьютерной симуляции показано, как похожий на пса 90-килограммовый автомат, опираясь на систему управления, проходит через балку шириной всего шесть сантиметров. Как это проделывает настоящий робот, исследователи, к сожалению, не показали. Зато подробно описали свою технологию в научной статье. Пока она опубликована на сайте препринтов arXiv.
Стоит отметить, что недавно компания Boston Dynamics запустила открытые продажи другого четвероногого робота Spot. Он может подниматься по лестницам и двигаться по пересечённой местности.