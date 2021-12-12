Робота научили играть в настольный теннис за полтора часа

Тренировкой робота занялись специалисты из Тюбингенского университета в Германии. Они начали с разработки компьютерной симуляции, в которой виртуальная рука робота, оснащённая ракеткой для настольного тенниса, пыталась отбить мячи через виртуальный стол. Исследователи выполнили это моделирование, чтобы алгоритм машинного обучения мог «понять», как скорость и ориентация ракетки влияют на траекторию мяча.

Как только алгоритм обучился, исследователи применили его для управления реальной роботизированной рукой. Она оперировала настоящей ракеткой. Система использовала две камеры для отслеживания местоположения реального мяча каждые 7 миллисекунд, а алгоритм обрабатывал сигналы и решал, куда переместить роботизированную руку для удара.

Весь процесс, включая и виртуальное, и реальное обучение занял всего 1,5 часа.