Робота научили писать любовные письма

Бот работает на технологии GPT-3. Это тре­тье поко­ле­ние алго­рит­ма обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка от OpenAI. Модель обучили на примерах открыток в День святого Валентина. Поэтому бот способен сам генерировать похожие признания в любви.

Инструмент совершенно бесплатный. Нужно лишь авторизоваться на сайте, написать, для кого нужно любовное послание, и рассказать о вещах, которые нравятся в объекте воздыхания. После этого бот выдаст несколько вариантов любовных писем. И выглядят они весьма неплохо. Если у вас есть англоязычный приятель, это хороший способ поздравить его с Днём святого Валентина.