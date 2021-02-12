Наука и технологии
Сегодня в 16:33
Робота научили писать любовные письма
Пока на английском
Американский стартап CopyAI запустил онлайн-инструмент для создания любовных писем. За вас открытку напишет чат-бот с искусственным интеллектом. Пока, правда, только на английском.
Бот работает на технологии GPT-3. Это третье поколение алгоритма обработки естественного языка от OpenAI. Модель обучили на примерах открыток в День святого Валентина. Поэтому бот способен сам генерировать похожие признания в любви.
Инструмент совершенно бесплатный. Нужно лишь авторизоваться на сайте, написать, для кого нужно любовное послание, и рассказать о вещах, которые нравятся в объекте воздыхания. После этого бот выдаст несколько вариантов любовных писем. И выглядят они весьма неплохо. Если у вас есть англоязычный приятель, это хороший способ поздравить его с Днём святого Валентина.