Робота научили подбирать окурки

Сообщается, что алгоритм обучали на снимках окурков. Их присылали пользователи через приложение Microsoft Trove. Стартап TechTics, создавший робота, до сих пор принимает фотографии. Платит за них 25 центов. Разработчикам нужно собрать 2000 снимков.

Робот уже очищает пляж Схевенинген в голландском городе Гаага. Создатели BeachBot говорят, что уборка окурков — очень важна. Дело в том, что фильтры сигарет выделяют химикаты, которые токсичны для морских животных.

BeachBot способен работать без подзарядки два часа. В будущем робота хотят оснастить солнечными батареями. Также он сможет распознавать не только окурки, но и другой мусор.