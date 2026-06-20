Робота-полицейского Dubbot уволили. Он не поймал ни одного преступника

Робот представляет собой модель K5 калифорнийской Knightscope. Это устройство высотой чуть более полутора метров и весом около 180 килограммов. Передвигается оно на двух колёсах, напоминая формой большой дорожный конус. Вместо рук у него только камеры, снимающие панораму на 360 градусов, и кнопка экстренного вызова, которую могут жать граждане.

Город заплатил за «стража» порядка 67,5 тысячи долларов. Робота поставили патрулировать местную парковку с июля 2025 года. Однако, по словам полиции, он не заметил ни одного происшествия, которое потребовало бы вмешательства человека.