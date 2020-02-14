Робота-собаку использовали в качестве лошади в упряжке

Автор канала, собственно Адам Сэвидж (Adam Savage) арендовал Spot на год. Для нового эксперимента он подсоединил робота к повозке с помощью стандартной платформы от Boston Dynamics, позволяющей владельцам прорабатывать функциональность Spot.

Ранее Сэвидж уже заставлял робота проходить полосу препятствий, лезть на гору камней и протискиваться через узкую трубу.