Наука и технологии
Сегодня 17:28
Робота-собаку использовали в качестве лошади в упряжке
Это сделал знаменитый Сэвидж
Роботы-собаки Spot производства Boston Dynamics годятся для применения во многих областях. Их планируют использовать и в строительстве, и для патрулирования нефтяной платформы, и даже в цирке du Soleil. Бывший ведущий передачи «Разрушители Мифов» показал ещё один необычный способ применения робопса.
Робота-собаку он использовал в качестве лошади в упряжке. Посмотреть на это можно на YouTube-канале Adam Savage’s Tested.
Автор канала, собственно Адам Сэвидж (Adam Savage) арендовал Spot на год. Для нового эксперимента он подсоединил робота к повозке с помощью стандартной платформы от Boston Dynamics, позволяющей владельцам прорабатывать функциональность Spot.
Ранее Сэвидж уже заставлял робота проходить полосу препятствий, лезть на гору камней и протискиваться через узкую трубу.