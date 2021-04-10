Робота-собаку научили мочиться пивом

В прошлом году Boston Dynamics открыла продажи Spot для всех желающих. Робота можно настраивать для широкого спектра задач с помощью изменяемой модульной платформы. Автор Michael Reeves решил добавить к этому спектру задач способность мочиться пивом прямо в стаканчик. Зачем? Затем что это звучит весело.

Энтузиаст соорудил для робота подобие уретры. Также ему нужно было, чтобы Spot сам определял стаканчик на полу и начинал наливать в него пиво. Робот мог бы «увидеть» стаканчик, потому что тот изнутри белый. Именно на этот показатель энтузиаст настроил систему.

В итоге робот смог сам находить стакан на полу, подходить к нему и наливать в него пиво (не всегда аккуратно, но тем не менее).