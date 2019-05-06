Робота-уборщика научили кричать и материться

Робот истошно вопит и грязно ругается каждый раз, когда сталкивается с каким-нибудь предметом во время уборки. Для того, чтобы научить робота выражать эмоции, блогер добавил в стандартную сборку Roomba новые сенсорные датчики, компьютер Raspberry Pi и колонку, работающую по bluetooth. Датчики помогают компьютеру зафиксировать столкновение, а он запускает ответную реакцию — ругань, которая воспроизводится через колонку.