Ferra

Робота-уборщика научили кричать и материться

Так эмоционально он реагирует на столкновения
Американский YouTube-блогер Майкл Ривз (Michael Reeves) модифицировал робота-пылесоса Roomba, добавив ему важную функцию — умение материться. Результат можно посмотреть на видео.

Робот истошно вопит и грязно ругается каждый раз, когда сталкивается с каким-нибудь предметом во время уборки. Для того, чтобы научить робота выражать эмоции, блогер добавил в стандартную сборку Roomba новые сенсорные датчики, компьютер Raspberry Pi и колонку, работающую по bluetooth. Датчики помогают компьютеру зафиксировать столкновение, а он запускает ответную реакцию — ругань, которая воспроизводится через колонку.

К сожалению, подробной инструкции, как сделать матерящегося робота-пылесоса Ривз не дал. Купить такого робота версии 616 в России можно примерно за 14 тысяч рублей.

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