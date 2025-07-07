Роботакси Tesla только начало работу, а уже «врезалось» в припаркованную машину

По словам СМИ, в результате никто не пострадал, и серьёзных повреждений тоже не было. После неудачного манёвра сотрудник, следящий за безопасностью, сел за руль и уехал. Судя по видео, Tesla не смогла правильно выехать из тёмного переулка после высадки пассажира.

Сервис роботакси Tesla был запущен в Остине всего две недели назад с небольшой группой машин. Это не единственный случай, вызвавший вопросы. Некоторые участники программы рассказывали, что автомобили резко тормозят без причины или ненадолго заезжают на встречную полосу.

Tesla использует в своих роботакси только камеры и искусственный интеллект. В отличие от конкурентов, таких как Waymo, которые дополнительно применяют лидары и радары. Однако и у Waymo были проблемы — в прошлом году один из их автомобилей врезался в столб, да так, что компания отозвала часть машин в Аризоне. Недавно Waymo снова провела отзыв, так как её автомобили могли не заметить ограждения на дороге.