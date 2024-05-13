Роботакси Waymo стали выполнять 50000 заказов в неделю

Компания объясняет свой успех «безопасным и продуманным подходом» к масштабированию своего сервиса. Waymo One, программа коммерческих роботакси, работает круглосуточно в специально отведенных районах этих трех городов.

Waymo также превысила миллион поездок в четырех городах, включая Остин, штат Техас, где в настоящее время действует программа ограниченного раннего доступа. Такой рост числа поездок свидетельствует о том, что общественность США все больше принимает самоуправляемые автомобили как приемлемый вариант транспорта.

Однако на пути Waymo не обошлось без заминок. В апреле несколько автомобилей Waymo вызвали пробку на автостраде в Сан-Франциско. Кроме того, недавний инцидент с двумя автомобилями Waymo, столкнувшимися с одним и тем же грузовиком из-за ошибки в программном обеспечении, вызвал обеспокоенность по поводу мер безопасности. Компания решила эту проблему, выпустив обновление.