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Наука и технологии
Опубликовано 13 мая 2024, 07:30
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Роботакси Waymo стали выполнять 50000 заказов в неделю

Важный рубеж
Waymo, компания по производству самоуправляемых автомобилей, принадлежащая Alphabet, отмечает знаменательную дату: еженедельно в Финиксе, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе совершается более 50 000 платных поездок на их роботакси. Это означает в среднем 300 заказов в час.
Роботакси Waymo стали выполнять 50000 заказов в неделю
© Ferra

Компания объясняет свой успех «безопасным и продуманным подходом» к масштабированию своего сервиса. Waymo One, программа коммерческих роботакси, работает круглосуточно в специально отведенных районах этих трех городов.

Waymo также превысила миллион поездок в четырех городах, включая Остин, штат Техас, где в настоящее время действует программа ограниченного раннего доступа. Такой рост числа поездок свидетельствует о том, что общественность США все больше принимает самоуправляемые автомобили как приемлемый вариант транспорта.

Однако на пути Waymo не обошлось без заминок. В апреле несколько автомобилей Waymo вызвали пробку на автостраде в Сан-Франциско. Кроме того, недавний инцидент с двумя автомобилями Waymo, столкнувшимися с одним и тем же грузовиком из-за ошибки в программном обеспечении, вызвал обеспокоенность по поводу мер безопасности. Компания решила эту проблему, выпустив обновление.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#такси
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#Waymo
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#Alphabet