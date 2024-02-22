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Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2024, 13:11
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Роботакси Waymo столкнулись с противодействием властей Калифорнии

Пауза в работе
Амбициозные планы компании Waymo по расширению сервиса такси на автопилоте в Калифорнии натолкнулись на препятствие: Комиссия по коммунальным услугам штата приостановила рассмотрение заявки на 120 дней. Компания может продолжать работу в Сан-Франциско, но ее надежды на расширение в округах Лос-Анджелес и Сан-Матео временно приостановлены.

Отдел по защите прав потребителей и правоприменению (CPED) Калифорнийской комиссии по коммунальному хозяйству назвал причиной приостановки «необходимость дополнительной проверки сотрудниками». Это не означает автоматического закрытия заявки, но продлевает время ожидания и позволяет более тщательно оценить план безопасности Waymo и предлагаемое расширение зоны действия.

Местные чиновники по-разному относятся к этой паузе. Член наблюдательного совета округа Сан-Матео Дэвид Дж. Канепа приветствует отсрочку, ссылаясь на проблемы с безопасностью, наблюдаемые в Сан-Франциско, где Waymo уже работает. Он рассматривает приостановку как возможность обсудить эти проблемы с Waymo до расширения проекта.

Waymo, однако, подчеркивает, что ведет разъяснительную работу с населением, в том числе с местными органами власти и бизнесом в округе Сан-Матео. В качестве доказательства своей приверженности ответственному подходу к развертыванию они указывают на безопасную работу в Сан-Франциско и пилотную программу в Санта-Монике.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#такси
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#сша