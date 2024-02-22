Роботакси Waymo столкнулись с противодействием властей Калифорнии

Отдел по защите прав потребителей и правоприменению (CPED) Калифорнийской комиссии по коммунальному хозяйству назвал причиной приостановки «необходимость дополнительной проверки сотрудниками». Это не означает автоматического закрытия заявки, но продлевает время ожидания и позволяет более тщательно оценить план безопасности Waymo и предлагаемое расширение зоны действия.

Местные чиновники по-разному относятся к этой паузе. Член наблюдательного совета округа Сан-Матео Дэвид Дж. Канепа приветствует отсрочку, ссылаясь на проблемы с безопасностью, наблюдаемые в Сан-Франциско, где Waymo уже работает. Он рассматривает приостановку как возможность обсудить эти проблемы с Waymo до расширения проекта.

Waymo, однако, подчеркивает, что ведет разъяснительную работу с населением, в том числе с местными органами власти и бизнесом в округе Сан-Матео. В качестве доказательства своей приверженности ответственному подходу к развертыванию они указывают на безопасную работу в Сан-Франциско и пилотную программу в Санта-Монике.