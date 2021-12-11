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Роботам дали новый человекоподобный мозг

Он помог им пройти через лабиринт
Учёные часто используют лабиринт для проверки способностей мышей. Но что насчёт роботов? Смогут ли они научиться успешно ориентироваться в лабиринте? Исследователи доказали, что могут. Их робот принимает решения на основе человекоподобного мозга.
Роботам дали новый человекоподобный мозг

Нейроны в нашем мозгу передают друг другу сигналы через так называемые синапсы. Учёные использовали эту модель для разработки робота, который может научиться перемещаться по лабиринту. «Подобно тому, как синапс в мозгу мыши "укрепляется" каждый раз, когда она делает правильный поворот в лабиринте, наше устройство "настраивается" благодаря приложению определённого количества электричества. Регулируя сопротивление в устройстве, вы изменяете напряжение, которое управляет двигателями. Они, в свою очередь, определяют, поворачивает робот вправо или влево», — пояснили учёные.

Робот, которого использовали для исследованиях, — это Mindstorms EV3 от Lego. Он оснащён двумя колёсами, а также рядом датчиков. По умолчанию робот запрограммирован на поворот направо. Каждый раз, когда он попадает в тупик или отклоняется от обозначенного пути, ему говорят либо вернуться, либо повернуть налево. Затем этот корректирующий стимул запоминается нейроморфным устройством.

Роботу потребовалось 16 пробежек по лабиринту, чтобы успешно найти выход.

Источник: Science Daily
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