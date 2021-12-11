Роботам дали новый человекоподобный мозг

Нейроны в нашем мозгу передают друг другу сигналы через так называемые синапсы. Учёные использовали эту модель для разработки робота, который может научиться перемещаться по лабиринту. «Подобно тому, как синапс в мозгу мыши "укрепляется" каждый раз, когда она делает правильный поворот в лабиринте, наше устройство "настраивается" благодаря приложению определённого количества электричества. Регулируя сопротивление в устройстве, вы изменяете напряжение, которое управляет двигателями. Они, в свою очередь, определяют, поворачивает робот вправо или влево», — пояснили учёные.

Робот, которого использовали для исследованиях, — это Mindstorms EV3 от Lego. Он оснащён двумя колёсами, а также рядом датчиков. По умолчанию робот запрограммирован на поворот направо. Каждый раз, когда он попадает в тупик или отклоняется от обозначенного пути, ему говорят либо вернуться, либо повернуть налево. Затем этот корректирующий стимул запоминается нейроморфным устройством.

Роботу потребовалось 16 пробежек по лабиринту, чтобы успешно найти выход.