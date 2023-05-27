Роботам связали свитер – так они получили чувство осязания

Когда на свитер RobotSweater оказывается давление, токопроводящие полоски соединяются через отверстия в сетке, замыкая цепь и генерируя электрический сигнал. Этот сигнал помогает определить место приложения давления на тело робота. Технология позволяет роботам реагировать, останавливая движение при обнаружении физического контакта.

Кроме того, исследователи изучают возможность использования команд, связанных с проведением пальцем по свитеру и его касанием, аналогично сенсорному экрану. Гибкость свитера RobotSweater позволяет использовать его на деталях робота, на которых невозможно разместить жесткие датчики.