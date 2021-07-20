Роботизированная рука смогла пройти Super Mario Bros

В роботизированной руке использовались интегрированные флюидные схемы. Они позволяют манипулятору действовать в ответ на силу нажатия. В более ранних мягких роботах каждый палец требовал собственную линия управления, что могло ограничивать их. Новая же роборука требует лишь одно нажатие в качестве входного.

Когда нажатие слабое, палец робота может заставить Марио идти. Сильно нажатие вызывает прыжок персонажа. Комбинация действий в итоге позволила роботизированной руке пройти первый уровень Super Mario Bros. всего за 90 секунд.

Эту игру выбрали неспроста — она выступает хорошей площадкой для проверки способностей робота.