Роботизированные корабли официально вошли в состав военно-морских сил США

Объявление IOC произошло после официального тестирования системы и поставки вспомогательных материально-технических и учебных материалов для пакета задач по тралению мин. Согласно PEO, это знаменует собой важную веху на пути к созданию гибридного флота с экипажем и без экипажа для военно-морских сил.

Разработанный компанией Textron Systems, UISS является самоходным, полуавтономным надводным судном, которое может искать подводные мины акустическим и магнитным способом. Когда UISS будет полностью введено в эксплуатацию, оно заменит корабли-тральщики класса Avenger и вертолеты MH-53E Sea Dragon и будет действовать для очистки от мин морских путей, операционных зон флота, проливов, дроссельных пунктов и мест высадки десанта.

UISS оснащен дизельным двигателем, максимальная дальность хода составляет 140 км, он может работать в море более 20 часов. Он также способен буксировать около 1 814 кг. Полезная нагрузка включает гидролокатор бокового обзора, гидролокатор, заполняющий пробоины, гидролокатор переднего обзора, нелетальное оружие, системы нейтрализации мин, а также датчики разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Они позволят одновременно обнаруживать, определять местонахождение и классифицировать донные, заякоренные, привязные и объемные мины.