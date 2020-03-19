Роботизированный рот научили произносить придуманные искусственным интеллектом молитвы

Автор инсталляции — немецкая художница Димут Штребе (Diemut Strebe). Свою роботизированную машину она назвала The Prayer («Молящийся»). Создать устройство женщине помогли инженеры из Массачусетского технологического института (MIT). Специалисты собрали религиозные тексты и использовали их для обучения специального алгоритма. В итоге алгоритм научился сам составлять произведения, похожие на молитвы. Инженеры также применили программное обеспечение для преобразования текста в речь.

Систему завершил динамик, соединённый с силиконовыми ртом и носом. Свидетели работы устройства говорят, что понять тексты машины практически невозможно. Но она и не предназначена для настоящих проповедей.