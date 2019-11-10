Роботов-коллекторов в России хотят ограничивать наравне с людьми

Об этом написано в рабочей версии проекта федерального закона «О взыскании». Его разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов. В законе могут появиться понятия «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор». Последних сейчас условно делят на четыре типа: статические автоинформаторы, базовые роботы, односторонние системы и интеллектуальные помощники. Некоторые из них могут даже распознавать фразы должника и запоминать, почему он отказывается выплачивать деньги.

Таких роботов используют во многом потому, что, по закону, заёмщик с просрочкой может отказаться от взаимодействия со взыскателем в рабочие дни после 22:00 и до 8:00, а также в выходные с 20:00 до 9:00.

Согласно новой версии законопроекта, должники получат такую же возможность и относительно роботов-коллекторов. Это может помочь снизить психологическое давление на заёмщиков.