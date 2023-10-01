Роботов-курьеров заподозрили в слежке из-за помощи в раскрытии преступлений

Издание 404 Media обратило внимание на инцидент, описанный директором Serve Robotics Али Кашани. По его словам, неизвестные пытались угнать робота-курьера, но были арестованы благодаря записям с камеры устройства.

Документы полиции Лос-Анджелеса раскрыли, что после попытки похищения робота, правоохранители запросили видеозапись с его камеры.

Это позволило задержать и осудить преступников. Однако такое активное использование записей с камер роботов вызвало опасения. Журналисты выразили беспокойство по поводу того, как долго и для каких целей хранятся эти записи.

Изучив пользовательское соглашение Serve Robotics, эксперты выяснили, что оно не обновлялось с 2021 года.

Теоретически, компания может бесконечно хранить уличные видеозаписи и передавать их третьим лицам. Представитель Serve Robotics уточнил, что, несмотря на регулярное удаление записей, компания готова предоставлять данные полиции по законному запросу.