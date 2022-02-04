Роботов могут обязать представляться по телефону

Предложение направили главе Минцифры Максуту Шадаеву. Сейчас в России компании не обязаны предупреждать граждан о том, что с ним общается робот, а не живой человек. Ректор считает, что отсутствие такой информации может повлиять на решение о приобретении продукта или услуги. Также люди часто просто не имеют возможности сразу же переключиться на сотрудника компании.

Поэтому ректор призвал ввести регулирующие меры. Граждане должны иметь право отказаться от общения с роботом в начале диалога и получить возможность переключиться на сотрудника компании.

Ректор также сослался на опрос, участники которого рассказали, что не всегда могут распознать, с кем именно разговаривают — живым человеком или роботом (50% опрошенных).