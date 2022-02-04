Роботов могут обязать представляться по телефону

Наука и технологии
Сегодня в 14:36
1 мин.
Роботов могут обязать представляться по телефонуТакое предложение направили в Минцифры
Ректор Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики МИРЭА предложил обязать роботов в России представляться клиентам по телефону. Точнее, обязать придётся компании, которые используют роботов.
Предложение направили главе Минцифры Максуту Шадаеву. Сейчас в России компании не обязаны предупреждать граждан о том, что с ним общается робот, а не живой человек. Ректор считает, что отсутствие такой информации может повлиять на решение о приобретении продукта или услуги. Также люди часто просто не имеют возможности сразу же переключиться на сотрудника компании.
Поэтому ректор призвал ввести регулирующие меры. Граждане должны иметь право отказаться от общения с роботом в начале диалога и получить возможность переключиться на сотрудника компании.
Ректор также сослался на опрос, участники которого рассказали, что не всегда могут распознать, с кем именно разговаривают — живым человеком или роботом (50% опрошенных).
Источник: РБК