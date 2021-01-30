Роботов научат «чувствовать» холод и тепло

Об этом «Андроидная техника» сообщило ТАСС. Сейчас предприятие работает над манипуляторами с коллаборативными функциями, безопасными для человека, а также над захватами с «определённым уровнем очувствления».

Манипуляторы будут оснащены датчиками, которые позволять контролировать процесс нажатия. Робот сможет «чувствовать» давление при соприкосновении с каким-то предметом. Также он сможет распознавать температуру и текстуру. Всё это позволит роботу «понять», как лучше взаимодействовать с объектом.

ТАСС также упоминает, что в целом, «Андроидная техника» постоянно ведёт работы по созданию элементов искусственного интеллекта. Сейчас у НПО есть несколько подобных проектов в работе.