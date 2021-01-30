Наука и технологии
Сегодня 15:50
Роботов научат «чувствовать» холод и тепло
Российское НПО создаёт особые манипуляторы
НПО «Андроидная техника» создаст специальные захваты для роботов, которые позволят им «чувствовать» холод, тепло и тип поверхности.
Об этом «Андроидная техника» сообщило ТАСС. Сейчас предприятие работает над манипуляторами с коллаборативными функциями, безопасными для человека, а также над захватами с «определённым уровнем очувствления».
Манипуляторы будут оснащены датчиками, которые позволять контролировать процесс нажатия. Робот сможет «чувствовать» давление при соприкосновении с каким-то предметом. Также он сможет распознавать температуру и текстуру. Всё это позволит роботу «понять», как лучше взаимодействовать с объектом.
ТАСС также упоминает, что в целом, «Андроидная техника» постоянно ведёт работы по созданию элементов искусственного интеллекта. Сейчас у НПО есть несколько подобных проектов в работе.