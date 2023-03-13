Роботов научили чистить авокадо

19:47, 13 марта 2023
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Роботов научили чистить авокадоА это сложная для них задача
Люди с рождения учатся адаптировать свои движения в зависимости от материалов, с которыми они работают, и задач, которые они пытаются выполнить. Например, при нарезке определённых фруктов или овощей, мы учимся отделять мякоть от более твёрдых частей. Для роботов это непростая задача.
Фото: Xu et al
Тем не менее исследователи создали RoboNinja, систему, которая может позволить роботам резать объекты, в которых есть и мягкие, и твёрдые компоненты. Роботы смогут обрабатывать манго, персики и авокадо, отделяя мякоть от жёсткого ядра в середине.
Эксперимент доказал, что роботизированный манипулятор действительно может справляться с фруктами и овощами.