Роботов научили чистить авокадо

Тем не менее исследователи создали RoboNinja, систему, которая может позволить роботам резать объекты, в которых есть и мягкие, и твёрдые компоненты. Роботы смогут обрабатывать манго, персики и авокадо, отделяя мякоть от жёсткого ядра в середине.

Эксперимент доказал, что роботизированный манипулятор действительно может справляться с фруктами и овощами.