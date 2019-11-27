Роботов научили «воскрешать» и «хоронить» друг друга

Такая технология будет полезна для работы спутниковых систем. Космические аппараты довольно часто ломаются и остаются бесполезным мусором на орбите Земли. Поэтому учёные думают над тем, как можно было бы решить проблему.

Американские исследователи создали роботизированные сети, способные работать независимо друг от друга, но решать общую задачу. Помогает им в этом искусственный интеллект на основе генетического алгоритма с нечёткой логикой. Благодаря технологии роботы могут справиться с задачей, даже если один из них выходит из строя.

Роботизированные системы спутников смогут, например, проводить ремонт аппаратов в составе или дозаправлять их. В случае, если восстановить спутник не удастся, система сможет направить его в атмосферу Земли для «погребения».