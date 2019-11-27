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Роботов научили «воскрешать» и «хоронить» друг друга

Всё ради решения общей задачи
Учёные из американского Университета Цинциннати разработали технологию, которая помогает роботам справиться с задачей совместными усилиями, даже если один из них вышел из строя. Автоматы смогут сами ремонтировать своих «коллег» и утилизировать их.

Такая технология будет полезна для работы спутниковых систем. Космические аппараты довольно часто ломаются и остаются бесполезным мусором на орбите Земли. Поэтому учёные думают над тем, как можно было бы решить проблему.

Американские исследователи создали роботизированные сети, способные работать независимо друг от друга, но решать общую задачу. Помогает им в этом искусственный интеллект на основе генетического алгоритма с нечёткой логикой. Благодаря технологии роботы могут справиться с задачей, даже если один из них выходит из строя.

Роботизированные системы спутников смогут, например, проводить ремонт аппаратов в составе или дозаправлять их. В случае, если восстановить спутник не удастся, система сможет направить его в атмосферу Земли для «погребения».