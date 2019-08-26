Роботов обяжут «платить» налоги

New York Post пишет, что в следующее десятилетие в США и других странах с развитой экономикой могут появиться налоги на трудоустроенных роботов.

По словам экономиста, правительства уже по факту облагают налогами роботов, ведь их производителям приходится платить почти на каждом этапе разработки. А о введении конкретного налога могут потребовать сами бывшие рабочие.

О налогообложении автоматизированных машин заговорил ещё в 2017 году Билл Гейтс. Он утверждал, что на полученные средства государство сможет обеспечивать уход за пожилыми людьми и развивать образование. Если робот заменяет человека, производящего $50 тысяч в год, то он должен облагаться налогом на том же уровне, чтобы компенсировать потери для государственной казны.