Роботов-пылесосов научили не опрокидывать новогодние ёлки

Программное обеспечение роботов использует компьютерное зрение, чтобы избегать мебели и других зон, например места под компьютерным столом — чтобы пылесос не запутался в проводах.

С обновлением в моделях j7 и j7 Plus появился рождественский режим, благодаря которому роботы смогут убирать зону вокруг ёлки — всасывать надоедающие иголки — и при этом не рисковать уронить дерево.

Помимо этого, указанные модели роботов могут избегать обувь, носки, экскременты домашних животных, а также провода.

В России тоже продаются роботы-пылесосы бренда iRobot.