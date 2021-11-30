Роботов-пылесосов научили не опрокидывать новогодние ёлки

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Роботов-пылесосов научили не опрокидывать новогодние ёлкиЖаль кошек нельзя так прошить
Бренд роботов-пылесосов iRobot выпустил праздничное обновление прошивки, которое позволит устройствам не ронять новогодние ёлки. Кроме того, роботы теперь смогут объезжать носки и ботинки.
Программное обеспечение роботов использует компьютерное зрение, чтобы избегать мебели и других зон, например места под компьютерным столом — чтобы пылесос не запутался в проводах.
С обновлением в моделях j7 и j7 Plus появился рождественский режим, благодаря которому роботы смогут убирать зону вокруг ёлки — всасывать надоедающие иголки — и при этом не рисковать уронить дерево.
Помимо этого, указанные модели роботов могут избегать обувь, носки, экскременты домашних животных, а также провода.
В России тоже продаются роботы-пылесосы бренда iRobot.
Источник: The Verge