Блокчейн, умные дома и роботы: эксперты описали город 2030 года

Содержание доклада пересказал «Коммерсант». По мнению авторов документа, к 2030 году новые технологии абсолютно изменят образ жизни городского населения. А его, согласно текущим трендам, должно стать больше.

Развитие сетей пятого поколения будет способствовать внедрению беспилотного транспорта и систем умного города. Также эксперты прогнозируют распространение интернета впечатлений (Internet of Experiences), то есть технологий, создающих новый опыт для человека.

Появится много новых роботов. Они станут помощниками людей: будут убираться, обеспечивать безопасность и поддерживать инфраструктуру. Согласно данным Frost & Sullivan, 40% опрошенных хотели бы иметь дома робота-помощника к 2030 году.

В городах станет намного больше летающих такси. К 2035 году их производители придут к единому стандарту исполнения. В городскую же среду будут внедряться 3D-технологии и блокчейн.