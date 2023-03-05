Роботы Boston Dynamics выступили на показе мод в Париже

Роботы двигались не самостоятельно, к счастью (или к сожалению) ими управляли кураторы, которые в конце программы вышли к своим машинам.

Руководитель Coperni Арно Вайан рассказал The Guardian, что этот “перформанс” - это “позитивное послание о том, что люди и технологии могут жить вместе в гармонии". Однако признался, что сначала у него были опасения по поводу робособак. "Но теперь я думаю, что они просто прекрасны".